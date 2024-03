Eesti U21 jalgpallikoondis kaotas Rootsi kolmanda liiga klubile 0:4

Noormeeste U21 koondise peatreener Sander Post ütles pärast mängu, et tänases kohtumises said otsustavaks kehv realiseerimine ning puudulik markeerimine standardolukordades. «Peame kriitiliselt üle vaatama oma tegevuse nurgalöökide kaitsmisel. Samuti ei ole me hetkel võimelised mängu jooksul tekitama kümme supervõimalust. Kui me tekitame neid neli-viis ja mitte ühtegi ei suuda realiseerida, siis on väga raske,» tõdes ta.