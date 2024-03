Tänaku startimine Rally Estonial on vähetõenäoline. Aga Rovanperä?

EM-sarja kodulehele antud intervjuus uuriti Aavalt, kas Rally Estonia korraldajatel on võimalus meelitada starti ka Ott Tänakut, kes on mainitud võistluse võitnud neli korda. Lisaks vihjatakse, et Rally Estonia on ka valitseva maailmameistri Kalle Rovanperä lemmikralli.