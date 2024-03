JÄRELVAADATAV ⟩ Võru Barrus alistas põnevuslahingus Tartu Bigbanki ja sammub ajaloolisse finaali

Käesolev poolfinaal on jätkuvalt väga ettearvamatult kulgenud, geimides ka nagu alati loogikat polegi. Viimases kohtumises, kui saime teise geimi kätte, siis tunnetasin, et meeskond sai sealt mingi initsiatiivi, mis ei kadunud ka neljanda geimi kindla kaotusega,» alustas Lüütsepp.

Peatreener usub, et füüsilise poole pealt on tegu üsna samas seisus olevate meeskondadega. «Kolmandas mängus mulle tundus, et Tartu on paremas seisus, aga viimases ei tunnetanud enam mingit vahet – mõlemal olid käed põlvedel ja selge on, et need pikad pallivahetused kurnavad. Määravaks saab eri komponentide kokku saamine – kes suudab paremini plaanist kinni pidada, psühholoogiline pool ja füüsiline pool.»

«Ja ma tunnen treenerina, et ei karda mitte midagi selle mängu ees – viies mäng meie fännide ees, saame sealt energiat, mul on liiga parim skoorija (Renato Santos), liiga kogenum nurgaründaja (Kristo Kollo) ja mehed, kes kõik hirmsasti tahavad. Seetõttu ma ei näe kartmiseks põhjust. Lisaks on vastasel ikkagi ka võidukohustus,» lükkas ta favoriidikoorma siiski Bigbankile.