KUULSUSTE HALL ⟩ Edgar Naarits – epohhilooja Eesti naiste korvpallis

Aastail 1957–1960 võidetud neli hõbedat NSV Liidu meistrivõistlustel tähistavad Eesti naiste korvpalli kuldaega. On hirmus kahju, et naiste korvpall ei kuulunud sel ajal veel olümpiaprogrammi ning eestlannad ei saanud oma oskusi tõestada tiitlivõistlustele oma lipu all välja minnes. Sellegipoolest märgib võistkonnana maailma paremikku jõudmine meie spordiloos omamoodi vägitükki, millele aitas kaasa küllap lihtne tõde – treener uskus mängijatesse, mängijad usaldasid treenerit.

Mille poolest erines Naarits teistest ametivendadest? Ta vaimustus ise ja suutis entusiasmi teistele edasi anda. Tal oli suurepärane oskus koosseisu kokku panna ning võime tajuda mängijates omadusi, mida naiskonna ühiseks eduks ära kasutada. Naised olid kõik omaette isiksused ja erinevad tüübid, kes platsiväliselt alati kontakti ei otsinud, kuid sellest seisust aitaski edasi treeneri fenomen. Naarits leidis igaühele väljakul õige koha, sisendas usku ja jättis mulje, et just tema on võistkonna jaoks kõige tähtsam. Õnnestusid nii eraviisilised neljasilmajutud kui ka naiskonna innustamine üheskoos. Mängijatest ei mäleta keegi, et kuulda olnuks karjumist (kaasaelamist, ergutusi, hüüdeid ja hõikumisi – seda küll!) ning võrreldes üleliidulisel areenil nähtuga, tegutses eestlannade juhendaja otsekui siidikinnastes.