Eesti profirattur elas üle kokkupõrke autoga: see on nagu teine sünnipäev

Tänavu Mongoolia profimeeskonda Fereid esindav Räim kirjutas sotsiaalmeedias õnnetusest , mis temaga tavalisel treeningul juhtus. Tegemist on jalgratturite jaoks suurima hirmuga, millega Räim polnud varasemalt pidanud kunagi kokku puutuma.

«Oli tavaline treeningpäev, kus tegin tavapärast treeninglõiku. Sõitsin maksimaalselt paremas teeservas, et autojuhte mitte liigselt häirida. Tegin kõik endast oleneva, et olla nähtav. Kollane vest seljas, rattal taga punane tuli vilkumas ja veel selline, mis auto lähenedes hakkab intensiivsemalt autojuhti «häirima». Ilm oli ilus, nähtavus suurepärane ja tee täiesti sirge. Kiiver samuti peas!

Igatahes käis ühtäkki pauk ja olin pikali maas. Sain aru, et miski sõitis mulle otsa. Lendasin lenks käes pikali, kõik käis nii kiirelt, et ei jõudnud sealt käsi lahti lasta. Esimene reaktsioon oli püsti saada ja teelt minema kobida, et vältida järgnevat õnnestust,» alustas Räim õnnetuse kirjeldust sotsiaalmeedias.