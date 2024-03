JÄRELVAADATAV JA GALERII ⟩ Selver/TalTech oli finaali avamängus Võru Barrusest parem 3:0

Võru meeskond pidas viiegeimiliseks läinud otsustava kohtumise alles teisipäeval, mistõttu on neil nüüd tulnud tegeleda taastumisega. Peatreener Oliver Lüütsepp sõnas, et mängijad on väsinud, ent usub nende võimesse end uuele seeriale ümber lülituda.

«Selles mõttes on see sport ikka äge, et näed, kuidas ta võtab inimesest nii palju ja teiselt poolt annab ka. Välja ei paistagi alati, kui palju see seeria meilt võttis, aga kui pärast ollakse riietusruumis täiesti siruli, siis sa näed seda, kui palju mehed endast platsile jätsid. Ja isegi kui oled täiesti tühi, siis võidu pealt tulles tundub ikkagi ka füüsiline olek parem, kui ta oleks pärast kaotust. Inimese psühholoogia lihtsalt töötab niimoodi,» rääkis juhendaja.

«Praegu on muidugi kõigil tohutu väsimus ja rasket trenni ei jõua enne reedet teha. Vaatame seisud üle, kes vajab veel füsioterapeudi abi, et mingite murekohtadega tegeleda. Selge see, et mängugraafik on tihe ja raske, aga sel on omad põhjused ja ma mõistan, et igaühe jaoks ei olegi võimalik ideaalset ajakava teha. Õnneks on seeria pikk ja küll me jõuame sellesse korralikult sisse elada.