Eesti korvpallipealinn vaagub hinge. Kõigil on võimalus abikäsi ulatada

«Teame, et praeguse seisuga on vägagi tõenäoline, et hooajal 2024/25 Raplas enam esindusmeeskonda ei ole. Isegi juhul, kui seda asjaolu vaadata mitte läbi korvpalli prillide, on kahtlemata tegemist suure kaotusega Raplale, kogu Raplamaale ja Eesti korvpallile. Meistriliiga meeskond on meid ühendanud ja loonud seda kuuluvustunnet juba aastast 2010. Esindusmeeskond on olnud ka suur turundusprojekt ja Rapla kuvandi looja ning populaarsuse tõstja. Just korvpall on see, millega igas Eesti nurgas meid teatakse.