Toijala juhendab Euroliiga tulevikutähti

Eesti meeste korvpallikoondise peatreener Jukka Toijala on kutsutud appi Pariisi Adidas Next Generation etapile juhendama Team Pariisi, mis koosneb noortest talentidest, kes on kokku toodud võistkondadest, millel ei ole Euroliiga tasemel noorteakadeemiaid.