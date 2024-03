Venemaa sportlased keeldusid ühel alal olümpial osalemisest

Venemaa vibuföderatsiooni esimehe Vladimir Ješejevi sõnul ei soovi sportlased suurel spordipeol osaleda neutraalse lipu all ilma riigisümbolita ja hümnita, vahendas Helsinki Sanomat Izvestijat.

Venemaa on Ukrainas peetud agressioonisõja tõttu saanud rahvusvahelise spordikeelu. Osal sportlastest on teatud tingimustel lubatud osaleda rahvusvahelistel võistlustel ilma riigisümboolikata ja neutraalsete sportlastena. Sel juhul ei tohi nad kuuluda näiteks sõjaväe või sisejulgeoleku spordiklubisid. Lisaks on Venemaale keelatud paljud võistkondlikud võistlused.