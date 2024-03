Tallinnas toimub hullumeelse motospordiala MM-etapp

Tema kolleeg Oliver Läll tõdeb, et MM-etapi korraldusõigus tuli meeldiva üllatusena: «Me oleme koguaeg tegutsenud eesmärgiga tuua MM-etapp Eestisse. Ise lootsime, et see võiks juhtuda aastal 2025, kui Tallinn on Euroopa spordipealinn. Et see unistus saab teoks juba tänavu, oli kahtlemata üllatus. Nüüd on mõistagi meie eesmärgiks teha tänavu nii tugev võistlus, et saaksime MM-etapi korraldusõiguse ka 2025 aastaks. Meeskond on täis väge ja tahet andmaks parima kõiges - eksimise ruumi ei ole.»