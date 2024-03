Erinevalt eelmistest aastatest toimub Safari ralli märtsi lõpus, kui Keenias on vihmaperiood. Ilmateate kohaselt peaks katsete piirkonnas tulema äiksevihma laupäeval, mis võib teeolud keerata peapeale.

Rovanperä ütles enne ralli algust, et vihm on tõesti Keenia MM-ralli suurim oht. «Meil pole siin korralikku vihmaennustust ja nagu varasematel aastatel oleme näinud, võib vihm peale tulla praktiliselt tunniga. Praegu võib kuiv olla ja siis tund aega hiljem juba sajab vihma. Ja kui sajab, siis sajab palju. Seda on tõesti raske ennustada,» rääkis Rovanperä rallit.fi portaalile.