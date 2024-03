Alates 2021. aastast, mil Keenia MM-ralli WRC-sarja naasis, on seal valitsenud Toyota meeskond. Kui esimesel korral rikkus Hyundaiga kihutanud Ott Tänak Toyota kolmikvõidu, siis järgmistel kordadel on Jaapani autotootja rallitiim saavutanud lausa nelikvõidu.

Tänavu näis, et Hyundai on lõpuks suutnud Toyota võimutsemisele punkti panna. Pärast neljandat kiiruskatset oli Kalle Rovanperä küll esikohal, et talle järgnesid Hyundai meeskonnas sõitvad Esapekka Lappi ja Ott Tänak. Kahjuks sai viimaste jaoks võistlus ootamatult läbi.