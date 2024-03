INTERVJUU ⟩ Belgia ja Islandi jalgpalli aitas tippu täielik restart. Kuidas seda Eestis teha?

Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak ütles pärast äsjast meeste koondise akent, et meie tiimi sisekliima on väga hea ja meeskond on peatreener Thomas Häberli selja taga. Alaliidu juhatuses meeste koondise eest vastutav Tarmo Lehiste nendib Postimehega vesteldes, et koondist hinnatakse ikkagi eelkõige tulemuste kaudu.