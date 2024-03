Hyundai pani Neuville'ile päitsed pähe

Lõuna-Korea autotootja tiimi tehniline direktor François-Xavier Demaison selgitas portaalile DirtFish, et Hyundai i20 N Rally1 nõrgimaks kohaks on jõuülekanne, mida pole olnud võimalik piisavalt arendada, sest praegused reeglid on auto paremaks tegemise puhul väga piiratud.