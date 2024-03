Nimelt avaldasid Hyundai sõitjad Esapekka Lappi ja Thierry Neuville ning Toyota ralliäss Elfyn Evans, et korraldajad on pärast rajaluuret otsustanud üheksandal kiiruskatsel raja juures nokitseda. Seda tehti olukorras, kus sõitjatele anti vastupidine tagasiside.

«Korraldajad ei tee just head tööd. Kohtunikud kinnitasid meile, et pärast rajaluuret ei muudeta mitte midagi. See on täielik p**k,» lausus Lappi, kelle sõnul muudeti teed ja tehti sellega võistlejatel elu keerulisemaks.