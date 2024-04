JÄRELVAADATAV ⟩ Pärnu näitas kõvasti hambaid, kuid Tartu Bigbank asus ikkagi pronksiseeriat juhtima

Tartlaste resultatiivseim oli nurgaründaja Timo Lõhmus 16 punktiga (efektiivsus +4, rünnak 39%). Tempomees Mart Naaber toetas teda 13 (+12, 64%) ning Andris Širjakovs, Tamur Viidalepp ja Daniel Matheney kõik võrdselt 11 punktiga.

Pärnu poolel säras nurgaründajast kapten Andrus Raadik 23 punktiga (+14, 58%). Kristo Joosep Peterson toetas teda 14 (+10, 57%) ja Siim Rantanen 10 (-1, 33%) punktiga.

Tartu Bigbanki vastuvõtt oli 46% ning rünnak 46%. Blokist teeniti 10 punkti ja servijoonelt virutati 13 eksimuse kõrvale 5 ässa.

Pärnu VK vastuvõtt oli 52% ning rünnak 49%. Blokist teeniti 8 punkti ja servijoonelt virutati 16 eksimuse kõrvale 2 ässa.

Enne mängu:

Cronimet liiga põhiturniiril kohtusid võistkonnad omavahel kolm korda ning siis jäi saldo Bigbanki kasuks: oktoobris toimunud avalahingu võitsid nad 3:1, nagu ka detsembrikuise kohtumise. Veebruaris Tartus toimunud kohtumise võitsid omakorda aga pärnakad 3:2.

Lisaks on tänavu kaks korda omavahel kohtutud ka Aadu Luukas karikasarjas, kus mõlemal puhul jäi peale Bigbank: seda 3:0 ja 3:2.

«Motivatsioonipuudust meil pole, see pronksmedal tuleb võita ja sellise suhtumisega me sellele seeriale vastu läheme. Kõik teavad, et Pärnul tegelikult koosseisu on, lihtsalt nad pole saanud oma asju sujuma. Neil on noori, on kogenud liidrid Andrus Raadiku ja Toms Švansi näol, seega lihtne nendega kindlasti olema ei saa ja ootan võitluslikku seeriat,» alustas peatreener Bigbanki peatreener Alar Rikberg.

«Finaalseeriaga võrreldes saime meie veidi pikemalt puhata, aga suurt värskust pole trennides olnud, sest poolfinaalseeria oli väsitav, aga oleme vastavalt koormusi korrigeerinud. Lisaks on noored olnud eemal oma turniiridega ja treeningutel on olnud nuputamist. Meil tuleb igal mehel enda sees leida tugev motivatsioon ja tahtmine, hooaja lõppu me veel ei oota, tahame korraliku seeria maha pidada,» lisas ta.

Pärnu VK peatreener Toomas Jasmin: «Ikka tahaksin loota, et midagi jääb näppude vahele selles hoojast. Aga lihtne see olema ei saa, nagu meie senised esitused on näidanud. Kõige rohkem ootan selles seerias meie poolt võitlust ja eks siis näha ole, kellel seda tahtejõudu kokkuvõttes rohkem jagub.»

«Tartu meeskonnas on kindlasti küsimärk, milline on ebastabiilselt esinenud Andris Širjakovs meie vastu. Aga kindlasti ei usu ma, et vastane seda pronksi ei taha, kindlasti tahab. Kõik tahaksid ju hooajale positiivse punkti panna,» lisas ta.

Kolme võiduni peetava seeria teine mäng toimub 4. aprillil Pärnus (kell 19) ning kolmas on planeeritud 8. aprillil taas Tartusse (kell 19).