JÄRELVAADATAV ⟩ Kulla hõnguga pronksiseeria: Pärnu ja Tartu pakkusid uskumatu etenduse

Enne mängu:

«Avamängus oli meie serv tegelikult üsna okei. Aga neljandas me ikkagi lõpus enam niimoodi ei servinud ja tegime liiga palju vigu. Ja neljanda geimi alguses olid muud lihtsad vead, mis ei lubanud meil ise vahet suuremaks mängida. Kindlasti saame me paremini tegutseda kui avakohtumises. Tartu hoidis meid täpselt nii kaugel, kui vaja ja õigel hetkel panid nemad natuke juurde,» vaatas juhendaja tagasi.

«Peame oma vastuvõttu hoidma ja olema servil agressiivsed, et nad võrgust kaugemale saada. Kui me sellega hakkama saaksime, siis mingi variant tekiks. Aga tean ka seda, et kui Tartu saab oma emotsioonid ka üles, on meil väga raske. Tartu on selge favoriit, aga tahaks neid ikka üllatada,» lisas Jasmin.