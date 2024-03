Neli põhjust, miks ei suuda Poola jalgpallur Venemaad jätta

34-aastane kaitsja on alates 2012. aastast mänginud enamasti Venemaal, vaid hooajaks 2016/17 tegi ta vahelepõike Prantsusmaale Lyoni Olympique'i. Agressorriigis on ta esindanud Groznõi Terekut, Moskva Lokomotivi ja Spartakit, praegu teenib ta leiba Kaasani Rubinis.

Erinevalt Rybusest läksid mitu teist Poola jalgpallikoondislast ja teist sportlast pärast sõja algust Venemaalt minema. 66 korda Poolat esindanud mees aga jäi, sest: «Mul on venelannast abikaasa, kaks poega ja kinnisvara. Just Venemaal sirgus minust tõeline mees ja just seal saavutasin jalgpallis oma paremad tulemused. Pole lihtne seda kõike maha jätta,» vahendab teda TVP Sport.