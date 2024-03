Mets ja St. Pauli astusid sammu lähemale Bundesligale

St. Pauli on 2. Bundesliga esikohal, neil on 16 võitu, üheksa viiki ja kaks kaotust, mis annab kokku 57 punkti. Bundesligasse pääsevad liiga kaks paremat, kolmandat kohta hoidvat Düsseldorfi edestavad nad 11 punktiga.

Hooaja lõpuni jääb seitse mängu ning neist on vaja Metsa klubil neli võita, et pääs kõrgliigasse tagada. St. Pauli lähim jälitaja on teisel kohal Kieli Holstein, mil on 52 punkti. St. Pauli kohtub laupäeval liiga kuuenda Karlsruheriga.