Levadia alistas täismaja ees lähirivaali ja jätkab täiseduga

Hooaega suurepäraselt alustanud Levadia mängis Lillekülas Sportland Arenal 1154 pealtvaataja (avalikel andmetel on väljaku maksimaalne istekohtade arv 1198) silme all 2:0 üle tabeli kolmanda Paide Linnameeskonna.

Levadia väravate eest hoolitses 24. minutil penaltist Til Mavretic, teisel poolajal 64. minutil vormistas seisu Bourama Fomba. Levadia väravate vahe on nelja vooru järel 16:0, Paidel 8:4.

Tiitlikaitsja FC Flora kaotas punkte Tartus, kui mängis sealse Tammekaga 0:0 viiki. Tammeka on neljast mängust teeninud kaks võitu ja kaks viiki ning on neljas. Floral on üks võit, kaks viiki ja üks kaotus ning ollakse viiendad. Levadia ja Paide vahele mahub teisena Nõmme Kalju 10 punktiga.