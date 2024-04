Schumacheri esimese MM-tiitlini aidanud endine ülemus sai šokeeriva diagnoosi

«Kümme päeva tagasi käisin pärast rutiinset kontrolli südameoperatsioonil, mille käigus leiti healoomuline kasvaja. Seejärel eemaldasid arstid selle protseduuriga, kasutades endoskoopilist meetodit. Tervisekontroll on edu võti. Sekkumine õnnestus igati ja tänan kõiki San Raffaele haigla arste ja õdesid,» rääkis Briatore Instagramis, kel on sotsiaalmeedias üle miljoni jälgija.