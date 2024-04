Olümpiapiletit jahtiv Seim: olen nende numbrite juures tagasi, millega kannatab võistelda

Olümpia kvalifikatsioonivõistlusel kuulub Seim A-gruppi. Et suvel Pariisis võistelda tuleb mahtuda edetabelis kümne parema sekka. Seimi isiklik tippmark on 444 kg 2017. aastast, praegu on kümnenda koha tulemus 421 kg.

«Arvestades, kuidas viimane aasta on läinud ja kui hästi ikkagi keha on kestnud, selg on kestnud - ma olen vaikselt nende numbrite juures tagasi, millega kannatab võistelda, millega olla maailma top kümnes. Hetkel veel lõpetamise mõtteid ei ole. Detsembris on MM, siis hakkab juba uus tsükkel,» lisas Seim.