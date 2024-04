17. profihooaega alustanud Taaramäe: minust on saanud keskpärane rattur

Taaramäe on suurtuuridel võtnud kolm etapivõitu ja neist viimane pärineb 2021. aasta Vueltalt. Just sel augusti lõpus peetaval Hispaania velotuuril loodab nn mägironija startida ka tänavu. Mais toimuval aasta esimese suurtuuri Giro d’Italia jätab ta noorematele pureda. Ka Tour de France’il ei näe ta end tiimi esimese valikuna, kuid samas seal startimist ka ei välista.

«Ma pole enam nii tugev ja härga täis nagu noorena ja ma ei mahu lihtsalt Touri meeskonda. Minust on saanud rohkem keskpärane rattur ja sama tasemega või paremaid mehi on meeskonnas küll. Siiski olen esimene varumees, nii et šanss on Tour de France'il startida,» rääkis täna Baskimaa velotuuri alustav Taaramäe Postimehele.