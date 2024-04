Ürgtalent, kes tõusis esmalt tippu ühel ja seejärel teisel alal

Jalgrattasõidus on konkurents meeletu ja võita ihkavad väga paljud. Kui enamasti hindab laiem üldsus suurtuuride võidumehi, siis tegelikult peetakse üheks rattamaailma suuremaks talendiks hoopis 29-aastast van der Poeli, kes ainult kaks korda karjääri jooksul on jõudnud mõne suurtuuri finišisse. Tema leivanumbriteks on ühepäevasõidud.