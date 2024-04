Soome rallilegend: vaheaasta tuleb Rovanperäle kasuks, MM-sarja naastes võib ta võita kas või kümme tiitlit

«Olgem ausad – ta on jätkuvalt noor. Jah, ta pole küll enam laps, kuivõrd on tulnud ka kahekordseks maailmameistriks, kuid kogu oma noorusaja on ta veetnud autos. Räägime seitsmest või kaheksast aastast, mis on möödunud suuresti iga päev sõites.