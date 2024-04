30-aastane Suninen pole pärast möödunud aasta oktoobris sõidetud Kesk-Euroopa rallit MM-sarjas kaasa löönud. Peagi saab see ootus otsa, kuna soomlane avab hooaja mais toimuval Portugali MM-rallil. Sel korral on tema istumise all aga Hyundai Rally2-auto, millega osaleb WRC2 arvestuses.