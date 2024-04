Johnsonist sai juba kolmas korvpallur, kes on tee Forbesi miljardäride edetabelisse leidnud. Enne teda suutsid seda Michael Jordan ja LeBron James. Viimane on neist ainus, kes on suutnud seda kõike tegevsportlasena. Lisaks korvpalluritele on miljardäride edetabelis ka golfar Tiger Woods.