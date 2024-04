Tuntuim ralliportaal: legendaarne autotootja on võistlustulle naasmas

Kümne võistkondliku tiitliga endiselt WRC-sarja edukaim autotootja taandus 1991. aastal. Pärast seda on sageli räägitud nende tagasitulekust, kuid nüüd näib pinnas olevat vägagi soodne. Vähemalt nõnda rääkisid Lancia esindajad DirtFishile.

«Nagu praegu näeme, siis mootorisporti ümbritseb suur armastus ja kirg, paljud fännid on meid pikalt jälginud,» vahendas ralliportaal. «Töötame Lancia naasmise nimel teadmises, et sel on tugev turundushoob. Seega tuleme rallimaailma tagasi juhul, kui investeeringud vastavad meie ootustele.»