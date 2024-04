Viimastel nädalatel on avalikustatud kõigi 16 osalenud meeskonna külastajate statistika. Lõunanaabrite Sportacentrs tegi andmete põhjaliku ülevaate. Ent kõne all polnud vaid kuivad arvud, vaid viidati ka olulisele probleemkohale.

Taskuhäälingus «Mängumehed» on hooaja vältel korduvalt räägitud, et lätlased suhtuvad publiku arvu märkimisse ükskõikselt. Peaaegu alati on protokollis kirjas ümmargune arv, sageli selgelt kõrgemaks liialdatud. Naabrid ei salga, et kriitika on põhjendatud.