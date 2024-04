Eesti käsipallifännid kogusid Ukraina toetuseks 4000 eurot

Kohtumise eel otsustas käsipalliliidu juhatus annetada pool saadud piletitulust raskel ajal vastaste käsipalli toetamiseks. Hea meel on tõdeda, et fännide abil kogusime 4000 eurot, mis nüüd Ukraina abistamiseks läheb, seisab pressiteates.

«Pidasime oluliseks, et toetada raskel ajal sõjaseisukorras olevat riiki. Tundsime vastutust, et aidata Ukrainal osaleda EMi ja MMi valikturniiridel. Eelkõige sooviksime, et ainult raha pärast ei jää ukrainlased mängudelt eemale,» alustas Eesti Käsipalliliidu president Kristina Kallas.