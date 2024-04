Alex Matthias Tamm – Eesti liiga parim väravakütt, kes elab vaid jalgpallile

«Seal muud varianti polnudki. Nõmme hüppetorn jäi väga kaugeks, et näiteks suusatamisele mõelda. Staadion oli mulle kõige lähedasem koht. Vanemad on mulle hiljem rääkinud, et jalgpallistaadioni kõrval oli mänguväljak ja ma tahtsin seal koguaeg käia. Aga mitte selleks, et seal mängida, vaid läksin aia peale rippuma, et näha, mis staadionil tehti.»