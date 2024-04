Kreeka-Rooma maadluse raskekaalus osalev Nabi kohtub teises ringis Euroopa meistri Sergei Semjonoviga. Neutraalse sportlasena Bakuus võistlev venelane alistas esimeses ringis samuti neutraalse lipu all toimetanud valgevenelase Dmitri Zarupski 4:0. Nabi oli avaringist prii.

Seejuures on Ukraina maadlusliit tõstatanud küsimuse Semjonovi osalemise osas. Nende teatel on viimane aktiivselt toetamas Venemaa sõjategevust Ukrainas. Teatavasti ei luba Rahvusvaheline Olümpiakomitee ega rahvusvaheline maadlusliit võistlema sportlasi, kes on seotud Venemaa armeega või toetavad sõda Ukrainas.