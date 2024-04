Ragnar Klavan valiti Eesti jalgpalliliidu juhatusse

38-aastane Klavan on valitud seitse korda Eesti aasta parimaks jalgpalluriks, esindanud meeste koondist 130 kohtumises, mänginud lisaks A. Le Coq Premium liigale Inglismaa, Saksamaa, Itaalia, Hollandi ja Norra kõrgliigas ning esimese eestlasena UEFA Meistrite liiga põhiturniiril, teeninud UEFA Meistrite liiga hõbemedali ning võitnud Hollandi meistritiitli. 2023. aastal autasustas vabariigi president Klavanit Valgetähe IV klassi teenetemärgiga. Praegu mängib Klavan JK Tallinna Kalevis ning on selle klubi president. Klavan on teist põlve meeste koondislane, sest tema isa Dzintar esindas koondist aastatel 1993–1995, seisab pressiteates.