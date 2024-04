VILLE ARIKE ⟩ Konstantin Vassiljev peaks juba olema Eesti jalgpallikoondisest eemaldatud

Eesti jalgpallikoondise kapten Konstantin Vassiljev ütles Õhtulehe jalgpallisaates «Kolmas poolaeg», et ta ei ole Venemaa sõjas Ukrainaga kummagi poolt. Kui Eesti ühiskonnas üldiselt pole enam kaksipidi mõtlemist, et Vassiljev ei tohiks koondist rohkem esindada, siis Eesti Jalgpalli Liidus nähtavasti on.