VIDEO ⟩ Varakult peatreenerit vahetanud Nõmme United sai ajaloolise võidu

Sarajärvi tõi esile Unitedi klubi personali ja poolehoidjate toetuse ja pühendumise. «Eesti jalgpallilegendi Mart Poomi juhtimisel liigub klubi professionaalselt ja ambitsioonika visiooniga. Olen tänulik, et sain selles protsessis olla ja hoian pöialt, et klubi saavutaks oma eesmärgid,» lisas ta.

Unitedi president Mart Poom sõnas, et klubi soovib Sarajärvile ainult parimat ja edu. «Lahkuminek sündis raske südamega ja kiiremini, kui on Eesti jalgpallis tavaks. Noore ja väikese klubina teeme otsuseid kiirelt. Meil on oma ambitsioonid, kuhu soovime sel hooajal liikuda ja millist tulemust soovime saavutada. Elus ja jalgpallis pole garantiisid, aga seekord läksime eri teed,» selgitas Poom.