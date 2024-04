PRIIT PULLERITS ⟩ Jalgpalli liit on sama maotu nagu Konstantin Vassiljev

Pole põhjust imestada, sest Eesti jalgpalli suunav ja juhtiv Eesti Jalgpalli Liit on täpselt sama kõrvalepõiklev ja maotu, nagu oli Vassiljevi vastus Õhtulehe jalgpallisaates «Kolmas poolaeg», et tema ei ole Venemaa sõjas Ukraina vastu kummagi poolt, sest see, mis maailmas praegu toimub, on tema jaoks arusaamatu.