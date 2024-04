Kas tennisemaailm näeb veel legendaarset lahingut? Djokovic seda igatahes ihkab

Nadalist aasta noorem Djokovic soovib, et tema tõsine konkurent ikkagi peagi paraneks ja oleks võimalikult heas vormis Prantsusmaa lahtisteks. «Tennisefännina soovin teda näha vähemalt ühel turniiril enne, kui ta lõpuks karjääri lõpetab. Me teame kõik, mida ta on teinud karjääri jooksul liivaväljakutel, eriti Prantsusmaa lahtistel,» viitas Djokovic sellele, et Nadalil kodus koguni 14 Prantsusmaa lahtiste võidutrofeed.