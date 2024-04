JÄRELVAADATAV ⟩ Tartu Bigbank jõudis pronksmedalist võidu kaugusele

Pärnu peatreener Toomas Jasmin ütles, et ootab ka kolmandast mängust võrdsete võitlust. «Võita on muidugi parem, kui kaotada, aga seda ma ei taju, et see meile nüüd meeletu enesekindluse oleks anud. Trennis teeme ikka omi asju edasi, pead pole pilvedesse tõusnud. Viimases mängus oli geimi lõppudes meil veidi rohkem õnne, avakohtumises oli vastupidi,» vaatas Jasmin seeriale tagasi.

«Võitluslikkuse osas mul etteheiteid pole, kui vaadata, kuidas me kaitsepalle mängisime ja blokipuuteid saime jne. Me proovisme ja üritasime, aga otsustavaks sai see, et ei suutnud rünnakul skoorida. Hetkeseis on selline, et need meeskonnad väärivad teineteist.»