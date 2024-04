JÄRELVAADATAV ⟩ Võru osutas vastupanu, kuid Selver/TalTech kaitses Eesti meistritiitlit

Võru Barruse juhendaja Oliver Lüütsepp peab lahendama oma rünnakuliidri Renato Santose kehva esituse tagamaad, kes viimases kohtumises oli väga kahvatu. «Eks tema kehvemal esitusel on mitu põhjust, vastane võtab tuju ära oma kvaliteetse blokk-kaitsega ja eks me peame siin leidma mingi lahenduse. Tal on natukene ka vigastusemure olnud, aga ma selle taha ei poeks, pigem on tähtis see, mis tema peas toimub. Aga tegelikult olime me viimases mängus edule lähemal, kui esimeses kahes mängus, ja tahaks teada, milline see viimane mäng oleks olnud siis, kui meil oleks ka Renato panus suurem olnud, sest me oleme harjunud mängima selle mehe pealt,» rääkis Lüütsepp.