Põhidistansile keskenduv Tribuntsov jäi ootamatult juuksekarva kaugusele Eesti rekordist

100 meetri vaheaja punktis edestas hollandlana Jefimovat 0,7 sekundiga, kuid 150m pöördes oli eestlanna omakorda võtnud liidrikoha endale. Viimasel basseinipikkusel pingutasid mõlemad ujujad piisavalt, et kindlustada koht finaalis.

«Kui ma enne võistlust nägin, et ujun 200m Tesi kõrval, siis plaan oli temaga koos püsida nii kaua kui võimalik,» sõnas 17-aastane ujuja, kelle hooaja tippmark on eelmisel nädalavahetusel Soomes ujutud 2.27,69.

«150m pöördes nähes, et olen Tesi kõrval, siis tekitas see väga hea tunde, kuid ilmselgelt ta hoidis end tagasi. Finaalis pean julgelt alustama, sest minu trump on kiirus ning siis juba saab näha, kui hästi ma tulen distantsi teist poolt,» lisas ta.