Tour de France'i juht valmistab rattamaailma ette revolutsiooniks

Viimastel nädalatel on rattavõistlustel toimunud mitu rasket kukkumist, mis on saatnud haiglapalatisse trobikond tippsõitjaid. Kui juba aastaid on arutatud, kas kukkumiste põhjustajaid tuleks karmimalt karistada, siis Tour de France'i juht andis teada, et kiiremas korras tuleks kasutusele võtta hoiatuskaartide süsteem.