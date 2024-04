Mihkels mahtus Paris–Roubaix' ühepäevasõidul esikümnesse

«Olen tõesti väga rahul. Tundsin ennast hästi, kuid oli ka kriitilisi hetki. Arenbergi sektori lõpus läks rehv katki ja pidin väga palju end kulutama, et ette järele saada. Tänu sellele olin järgnevatel sektoritel võlas ja jäin paar korda maha, kuid sain siiski järgi,» rääkis Mihkels võistluse järel Eesti jalgratturiteliidu pressiteate vahendusel.

«35 km enne lõppu läks jälle rehv ja taaskord pidin kulutama end, et järele saada. Viimasel 10 km olin täiesti krampides ja viimasel sektoril jäin jälle maha, kuid hoidsin sujuvalt võimsust peal ning sain paar kilomeetrit hiljem taas järgi. Peale kõike seda on TOP10 Roubaix’l minu jaoks tõesti super tulemus!» lisas Mihkels.

Pea 130-aastase ajalooga võistlus on ilmselt maailma kõige kuulsam ühepäevasõit. Tänavu algas see Prantsusmaa pealinnast paarkümmend kilomeetrit põhjapool Compiègne'is ja lõpes Belgias. Ühepäevasõit on tuntud raskete munakiviteede poolest ning ka enne tänavust võistlust tõstatati küsimusi selle turvalisuse kohta.