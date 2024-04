Konkurendid andsid alla: mitte keegi ei saa sel aastal Verstappenit kätte

«Keegi ei püüa Maxi sel aastal kinni,. Tema sõit ja auto on lihtsalt suurepärased. Seda on näha ainuüksi sellest, kuidas ta rehve säästab. Sel hooajal saame võidelda ülejäänute seas parima koha nimel. See on see, mille nimel võitlus käib,» andis Wolff mõista, et Red Bull läheb oma teed ning Mercedes jagab järgmisi positsioone Ferrari ja McLareniga.