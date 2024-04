Raputust soovinud Tartu annab Venele võimaluse ammune tee lõpuni käia

«Peatreeneri vahetamise otsus ei tule kunagi lihtsalt, eriti aprillis ehk hooaja lõpufaasis. Oleme välja öelnud, et meie hooaja peamine eesmärk on Eesti meistritiitel ja tahame klubi poolt teha kõik, mis vajalik. Praegu on võimalus veel olemas, aga tundsime ühiselt, et meeskonda on vaja mingit muudatust, mis eesmärgi täitmiseni viiks,» sõnas korvpalliklubi spordidirektor Janar Talts ühismeediasse tehtud postituses.