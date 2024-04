Paide Linnameeskonna presidendi üleskutse Vassiljevile: mõnes mõttes vajame seda rohkem kui kunagi varem

Koondise kapteni väärika ameti juurde käib meie väikese rahva ajaloo tundmine ja tunnetamine. On selge, et igal Eesti perel on oma valus lugu “rahuga”, mis justkui lõpetas II maailmasõja.

On selge, et Eesti ühiskond ootab Sinult, meie riiki esindava koondise kaptenilt, julgust selgesõnaliselt Vene agressori tegevus hukka mõista ning öelda, et Venemaa peab Ukrainast koheselt täielikult taanduma. Ja et see on ainuke aksepteeritav viis rahuks. Päris rahuks.»