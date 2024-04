42-aastane Kovalainen läbis eelmisel aastal rutiinse arstliku kontrolli, mille käigus avastati, et soomlasel on suurenenud südame aort. Tegemist on päriliku haigusega, mille tagajärjed võivad olla väga tõsised. Kui aort peaks rebenema, pole surma eest võimalik põgeneda.