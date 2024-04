Sünged numbrid: pool aastat tagasi Levadia ja Flora mängu külastanud 50st Ukraina sõdurist on elus viis

Teatavasti avaldas Vassiljev möödunud nädalal Õhtulehe taskuhäälingus «Kolmas poolaeg» arvamust Ukrainas toimuva sõjalise konflikti kohta. Küsimusele, kas ta on sõjas Ukraina poolt, vastas Vassiljev: «Kui nad suudaks võita, siis võib-olla tuleb rahu. Kui Venemaa võidab, siis võib-olla tuleb rahu. Kui nad otsustavad, et räägime ja teeme rahu, siis võib-olla tuleb rahu. Ma ausalt ei näe seda teed, kuidas ja kui kiiresti me saame rahuni jõuda.»