«Mul on väga suur austus inimeste ees, kes sõidavad autorallit. See on väga muljet avaldav. Arvan sedasi, kuna lisaks kõigele on mängus ka puud ja muud takistused. Meil on vaja kihutada ringrajal, mis on spetsiaalselt kujundatud. Eksimuste korral on olemas turvavallid, mis kokkupõrget pehmendavad. Seega on autoralli palju ohtlikum meie spordialast,» lausus Verstappen Jaapanis toimunud F1-etapil.