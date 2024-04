Võiduka Selveri peatreener: kui keegi ütleb, et olime kellestki üle, siis ei olnud

Toobal, kes tüüris Selver/TalTechi võidule ka mullu, andis mõista, et tänavune tiitlivõit nii palju emotsioone ei tekita, kui esimene. «Ma ei taha öelda, et eelmine oli magusam, aga see polnud nii ette aimatav. Praegu tulime hea fooniga peale ja saime hästi minema.

Võibolla nii palju emotsioone ei tekita, aga meeskonnale ei tekita, sest see meeskond oli ülivalmis terve hooaega hästi mängima. Me ei lasknud mõõna sisse, see näitab võistkonna sisu. Kui keegi ütleb, et olime kellestki üle, siis ei olnud. See kooslus ja süsteem toimis hästi. Olen üliõnnelik, mis mehed tegid platsil ja trennides,» ütles Toobal Duo5 otseülekandes.