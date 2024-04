ANALÜÜS ⟩ Kalev/Cramo võimsus väljaku mõlemal poolel avaldab muljet

Katusealustes pallimängusarjades on hooaja tähtsaim aeg käes, sest välja hakatakse jagama karikaid ja medaleid. See tähendab, et ka tippvorm võiks käes olla või just kätte jõuda. BC Kalev/Cramo korvpallimeeskond tõestas, et kui mitte tipp-, siis väga hea vorm neil on.